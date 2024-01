https://fr.sputniknews.africa/20240105/voitures-electriques-tesla-detrone-par-un-concurrent-chinois-1064481183.html

Voitures électriques: Tesla détrôné par un concurrent chinois

Voitures électriques: Tesla détrôné par un concurrent chinois

L’entreprise d’Elon Musk n’est plus le numéro 1 sur le marché des voitures électriques. Au dernier trimestre 2023, elle a été doublée par le constructeur... 05.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-05T15:17+0100

2024-01-05T15:17+0100

2024-01-05T15:17+0100

elon musk

véhicules électriques

tesla

ventes

chine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103578/10/1035781012_0:0:3300:1856_1920x0_80_0_0_341db6f18104ca23cb9563e1994c6339.jpg

Durant cette période, le groupe basé à Shenzhen a vendu 526.409 véhicules, contre 484.507 pour la firme américaine.Cependant, sur l’ensemble de l’année 2023, Tesla conserve sa position de leader avec 1,8 million (+38% sur un an) de véhicules écoulés. Pour son concurrent ce chiffre s’élève à 1,6 million (+73% sur un an). Si cette tendance se maintient, BYD devrait devancer Tesla en 2024.Qui est BYD?L’entreprise originaire de Shenzhen a été créée en 1995 et misait d’abord sur la conception de batteries. En 2003, avec le rachat d’une usine automobile, elle a diversifié ses activités et a lancé la production de voitures 100% électriques. L’année dernière, le fabricant s’est hissé à la première place à l’échelle nationale.En plus de voitures à batteries, BYD produit des modèles hybrides. Au total, le fabricant a vendu près de 3 millions de véhicules l’année dernière. Environ 90% sont écoulés sur le marché national. Toutefois, le groupe entend renforcer ses positions en UE.Selon le site Statista, l’entreprise offre actuellement cinq modèles sur le marché européen, mais souhaite enrichir cette gamme avec trois autres en 2024. L’entreprise prévoit entre autres de construire une usine sur le Vieux continent, peut-être en Hongrie.

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

elon musk, véhicules électriques, tesla, ventes, chine