Elon Musk déconseille de s’attaquer à la Russie

"N’envahissez juste pas la Russie. Ce n'est jamais une bonne idée", a écrit le patron de Tesla en assortissant sa publication d'un smiley qui rit. 05.01.2024, Sputnik Afrique

Il a émis cette opinion en commentant un post qui tournait en dérision la campagne lancée par Napoléon Bonaparte contre la Russie en 1812. Celle-ci s'est soldée par une défaite, son armée a quitté la Russie à la hâte, chassée par le froid."Napoléon n’était pas si intelligent", dit le post.Un avis tranché L’entrepreneur américain prend également position sur le dossier ukrainien. Il avait émis des opinions sceptiques à propos de l'actuel conflit en Ukraine, partageant l'avis que Kiev avait perdu à jamais la Crimée, Donetsk, Lougansk, la majeure partie de Kherson et Zaporojié. Commentant la contre-offensive ukrainienne lancée en été dernier et ses résultats, Elon Musk avait noté: "Tant de morts pour si peu". Il n’avait pas non plus apprécié les propos du sénateur américain Lindsey Graham, qui s’était félicité de la mort de Russes.

