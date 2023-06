https://fr.sputniknews.africa/20230627/-cest-fou-et-cruel-elon-musk-dezingue-le-senateur-us-se-felicitant-de-la-mort-de-russes-1060191404.html

" C’est fou et cruel": Elon Musk dézingue le sénateur US se félicitant de la mort de Russes

" C’est fou et cruel": Elon Musk dézingue le sénateur US se félicitant de la mort de Russes

Elon Musk n’a pas apprécié les propos du sénateur américain Lindsey Graham, qui s’était félicité de la mort de Russes. Le patron de Tesla prend régulièrement... 27.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-27T14:40+0200

2023-06-27T14:40+0200

2023-06-27T14:40+0200

international

elon musk

lindsey graham

ukraine

meurtre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104327/93/1043279327_0:44:3073:1772_1920x0_80_0_0_9519cfc8a3beec1b47bf7feffc12a326.jpg

Une sortie qui fait parler. Le dérapage du sénateur américain Lindsey Graham, qui avait applaudi au fait que "des Russes meurent", continue de faire parler. Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a ainsi critiqué les propos de l’élu, y voyant une marque de cruauté.Fin mai, Lindsey Graham s’était rendu à Kiev pour y rencontrer Volodymyr Zelensky. Par la suite, une vidéo est apparue en ligne montrant le sénateur dire "Les Russes meurent… Nous n'avons jamais aussi bien dépensé notre argent". Or, il n’est pas clair si ces deux phrases ont été prononcées l’une après l’autre.Elon Musk inquietCe n’est pas la première fois qu’ElonMusk s’en prend à Lindsey Graham. Ce 26 juin, le fantasque milliardaire avait qualifié d’"inquiétante" la résolution du sénateur visant à faire des garanties à l’Ukraine en cas de "destruction d’une installation nucléaire". Une mesure qui pourrait impliquer un peu plus Washington dans le conflit si elle était adoptée, selon l’entrepreneur David Sacks.Plus généralement, Elon Musk s’est montré très loquace sur le dossier ukrainien, depuis le début du conflit. Dernièrement, il avait ainsi critiqué l’emploi de chars Leopard, expliquant qu’ils étaient "facilement détruits par les armes antichars et les mines" russes s’ils progressaient en petite formation.Fin février, le milliardaire avait également mis l’accent sur les origines de la crise ukrainienne. Il avait rappelé qu’en 2014, il y avait bien eu un "coup d’État" contre le Président ukrainien Viktor Ianoukovitch. Un putsch souvent passé sous silence par les médias occidentaux, voire tout bonnement nié par Kiev.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, elon musk, lindsey graham, ukraine, meurtre