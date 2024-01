https://fr.sputniknews.africa/20240104/un-footballeur-algerien-condamne-en-france-pour-un-post-sur-la-palestine--1064471677.html

Un footballeur algérien condamné en France pour un post sur la Palestine

La justice a tranché. Youcef Atal, le latéral algérien de l’OGC Nice, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et à 45.000 euros d’amende pour provocation... 04.01.2024, Sputnik Afrique

Selon les médias, le joueur international a l’intention de faire appel de la décision du tribunal. Il a 10 jours pour le faire. L’Algérien doit rejoindre la sélection nationale pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera du 13 janvier au 11 février. En octobre dernier, Youcef Atal a relayé une vidéo dans laquelle un cheikh palestinien demande à Dieu d’envoyer "un jour noir sur les Juifs". Par la suite, il a supprimé cette publication, ainsi que ses autres messages de soutien à la Palestine et a présenté des excuses. Le joueur a été immédiatement suspendu par son club. De plus, la Ligue professionnelle de football lui a infligé sept matchs de suspension dans le championnat.

