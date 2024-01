https://fr.sputniknews.africa/20240102/un-drone-israelien-attaque-un-bureau-du-hamas-a-beyrouth-plusieurs-morts-1064434146.html

Un drone israélien attaque un bureau du HAMAS à Beyrouth, plusieurs morts

Un drone israélien attaque un bureau du HAMAS à Beyrouth, plusieurs morts

Une attaque de drone israélien contre un bureau du Hamas à Beyrouth a fait plusieurs morts dont un responsable du bureau politique du mouvement palestinien... 02.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-02T18:55+0100

2024-01-02T18:55+0100

2024-01-02T19:10+0100

liban

international

hamas

israël

drone

beyrouth

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/0c/1045467650_0:475:2560:1915_1920x0_80_0_0_d50079e08c69cde0e6075a22bc63d2d9.jpg

Une forte explosion s'est produite ce mardi 2 janvier à Al-Musharrafiya, la banlieue sud de Beyrouth, suite à une attaque d'un drone israélien contre un bureau du mouvement Hamas. Six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, a annoncé l'agence de presse libanaise NNA.Selon la chaîne de télévision libanaise Al-MAyadeen, le drone israélien a tiré trois roquettes sur le bureau du Hamas.Des responsables du mouvement tués dans l'attaqueParmi les victimes figure Saleh al-Arouri, un leader du Hamas, cofondateur des Brigades Al-Qassam, rapporte un correspondant de Sputnik.Le Hamas a plus tard confirmé la mort d'Al-Arouri.L'armée libanaise a déployé des forces supplémentaires sur le site de l'explosion, annonce le correspondant de Sputnik.La situation s'est aggravée dans le sud du Liban après le début des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. L'armée de l'État hébreu et les combattants du Hezbollah échangent quotidiennement de tirs dans les zones situées le long de la frontière.

liban

israël

beyrouth

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

liban, international, hamas, israël, drone, beyrouth