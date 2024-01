https://fr.sputniknews.africa/20240102/neuf-missiles-olkha-abattus-au-dessus-de-la-region-russe-de-belgorod-1064427746.html

Dix-sept missiles Olkha abattus au-dessus de la région russe de Belgorod

Les forces russes ont déjoué plusieurs tentatives du régime de Kiev de mener une attaque terroriste contre des cibles au sud du pays avec des missiles Olkha le... 02.01.2024, Sputnik Afrique

Quatre missiles ont été détruits au-dessus de la région de Belgorod par les systèmes de défense antiaérienne vers midi, cinq autres ont été interceptés à l’approche de la ville vers 13h00 et encore huit abattus vers 14h30 ce 2 janvier, a annoncé le ministère russe de la Défense. Le blessé est transporté à l'hôpital, son état est grave, a détaillé M.Gladkov. Attaque de BelgorodLe 30 décembre, Kiev a attaqué Belgorod avec des missiles Olkha "équipés de munitions à fragmentation interdites", selon la Défense russe. Ces frappes ont été visiblement portées contre des installations civiles, dont environ 40 ont été touchées, ont précisé les services d’urgences. Aucun bâtiment militaire n’a été pris pour cible. Neuf adultes et un enfant ont été tués et 45 autres personnes blessées, dont quatre enfants, lors de ce pilonnage, selon les services d'urgence.

