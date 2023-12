https://fr.sputniknews.africa/20231230/la-frappe-sur-belgorod-ne-restera-pas-impunie-assure-la-defense-russe-1064388064.html

La frappe sur Belgorod ne restera pas impunie, assure la Défense russe

La partie ukrainienne a "tenté de réaliser une frappe combinée aveugle" sur la ville située à 40 kilomètres de la frontière, constate le ministère russe de la... 30.12.2023, Sputnik Afrique

Selon Moscou, l'attaque a été menée avec deux missiles Olkha "équipés de munitions à fragmentation interdites", ainsi que des roquettes Vampire de fabrication tchèque. La défense aérienne a intercepté les missiles Olkha et la plupart des roquettes Vampire. Or, plusieurs roquettes ainsi que des fragments de missiles interceptés sont tombés sur la ville, explique le ministère.Cette attaque des forces armées ukrainiennes avait pour l'objectf de "détourner l’attention de leurs défaites sur le front" et de pousser l’armée russe à procéder à des attaques similaires, indique la Défense.La partie russe souligne toutefois qu'elle ne vise que des objets militaires dans ses attaques.

