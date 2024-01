https://fr.sputniknews.africa/20240102/madagascar-en-vigilance-orange-a-lapproche-dun-cyclone-tropical-1064435491.html

Madagascar en vigilance orange à l'approche d'un cyclone tropical

Les autorités de Madagascar ont déclaré une vigilance orange alors que le cyclone tropical Alvaro apporte des vents violents et de fortes pluies au pays. 02.01.2024, Sputnik Afrique

Une vigilance orange a été déclarée par les autorités de Madagascar à l'approche du cyclone tropical Alvaro, a indiqué ce mardi 2 janvier le service météorologique du pays.Selon ce service, des vents violents et de fortes pluies atteindront le sud-ouest de l’île dans les prochaines heures, a rapporté l'agence malgache Taratra.Les habitants de la côte malgache du canal du Mozambique, près des villes de Toliara et Belo sur Mer, seront les premiers à être frappés par le cyclone. Ensuite, d'après les prévisions, le cyclone, dont la vitesse du vent de l'épicentre atteint 120 km par heure, se déplacera vers le plateau central de Madagascar.Les habitants de Menabe, de Morondava, de Mahabo et de Sakaraha ont été appelés à quitter les zones de basse altitude où de fortes pluies pourraient faire déborder les rivières.Les navires sont invités à s'abriter dans les ports de Toliara et Maintirano.

