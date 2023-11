https://fr.sputniknews.africa/20231129/changement-climatique-les-ressortissants-de-ces-pays-sont-les-plus-sensibilises-1063856555.html

Changement climatique: les ressortissants de ces pays sont les plus sensibilisés

Changement climatique: les ressortissants de ces pays sont les plus sensibilisés

Les Seychelles, le Malawi et l’Ile Maurice sont sur le podium africain des pays dont les citoyens sont les plus sensibilisés aux changements climatiques... 29.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-29T18:58+0100

2023-11-29T18:58+0100

2023-11-29T18:58+0100

climat

seychelles

malawi

île maurice

gabon

madagascar

cap-vert

liberia

mali

niger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101817/07/1018170738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9fcd09e55b5bf932229a3a230f1d92.jpg

La sensibilisation de la population aux changements climatiques atteint 80% aux Seychelles, 74% au Malawi et 73% à l’Ile Maurice, selon les données d’Afrobarometer.En moyenne, dans 39 pays sondés, environ la moitié (51%) des citoyens déclarent avoir entendu parler du changement climatique.Un grosse poignée d'Africains signalent que les sécheresses (47%) et les inondations (35%) se sont aggravées dans leur région au cours de la dernière décennie.Parmi ceux qui sont conscients des changements climatiques, plus de sept sur dix (72%) affirment qu’ils empirent leur vie. Cette perception atteint 91% à Madagascar, 88% au Lesotho et 86% à l’Ile Maurice.Ce tableau présente le Top-10 des pays africains qui affichent le plus haut taux de sensibilisation:MéthodologieAfrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondages qui fournit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie.Neuf séries d’enquêtes ont été réalisées depuis 1999. La plus récente s’est déroulée entre 2021 et 2023 dans 39 pays et s’est basée sur 54.436 entretiens.Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200-2.400 citoyens adultes. Les résultats ont des marges d'erreur de +/-2 à +/-3 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95%.

seychelles

malawi

île maurice

gabon

madagascar

cap-vert

liberia

mali

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

climat, seychelles, malawi, île maurice, gabon, madagascar, cap-vert, liberia, mali, niger, afrique subsaharienne, réchauffement climatique, sensibilisation