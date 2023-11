https://fr.sputniknews.africa/20231124/la-secheresse-menace-la-faune-sauvage-au-zimbabwe--1063775580.html

La sécheresse menace la faune sauvage au Zimbabwe

La sécheresse qui frappe le Zimbabwe cette année est une menace sérieuse pour la faune sauvage locale, a déclaré l'Autorité nationale de gestion des parcs et... 24.11.2023, Sputnik Afrique

La faune sauvage du Zimbabwe est sérieusement menacée par la sécheresse qui s'est abattue sur le pays en 2023, a mis en garde l'Autorité nationale de gestion des parcs et de la faune (Zimparks).Il a ajouté que ce défi sans précédent était imposé par le changement climatique, un phénomène qui entraîne des conditions météorologiques imprévisibles et des périodes de sécheresse prolongées à travers le pays. Par ailleurs, M.Farawo a souligné que les animaux étaient obligés de parcourir de plus longues distances à la recherche d’eau et de nourriture, traversant souvent les frontières. Cette situation a engendré une escalade des conflits entre les humains et les animaux, notamment lorsque la faune sauvage empiète sur les établissements humains. Selon les autorités zimbabwéennes, en 2022, au moins 60 personnes ont été tuées par des éléphants lors de leur passage dans les zones peuplées.

