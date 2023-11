https://fr.sputniknews.africa/20231107/lhemisphere-sud-se-desseche-avertissent-les-scientifiques-1063394435.html

L'hémisphère sud se dessèche, avertissent les scientifiques

Sur fond de changement climatique, l'hémisphère sud se déshydrate. Surtout qu'environ 1% seulement de toute l'eau de la planète est de l'eau douce disponible... 07.11.2023

Une nouvelle étude publiée dans la revue Science montre que l'hémisphère sud s'est davantage asséché que l'hémisphère nord de 2001 à 2020.L'analyse révèle une baisse de la disponibilité en eau dans la majeure partie de l'Afrique, en Amérique du Sud et dans le centre comme le nord-ouest de l'Australie.Ces conclusions sont tirées des données satellitaires ainsi que des mesures du débit des rivières et des ruisseaux, qui ont permis aux auteurs de modéliser et de calculer les changements dans la disponibilité de l'eau. Bien que l'hémisphère sud ne représente qu'un quart de la superficie terrestre mondiale (sans compter l'Antarctique), il semble avoir un effet nettement plus important sur la disponibilité de l'eau dans le monde que l'hémisphère nord.Conséquences en AfriqueL'assèchement de l'hémisphère sud peut avoir des conséquences sur une grande partie de l'Afrique, soulignent les auteurs de l’étude.- La sécheresse qui sévit sur la majeure partie du continent constitue également un véritable défi. Les nombreuses zones climatiques et les contrastes socio-économiques vont de paire avec des ressources souvent limitées. - La pression exercée sur les systèmes alimentaires et les habitats créera des tensions supplémentaires sur le continent, qui souffre déjà de l'augmentation des cours mondiaux liée à l'inflation et à la crise ukrainienne.- La nature et l'ampleur exacte des impacts sont difficiles à prévoir ou à modéliser à l'échelle locale ou régionale, mais ce nouveau document met en évidence des changements évidents dans les modèles et processus climatiques complexes de l'hémisphère sud, qui réduiront la disponibilité de l'eau lors des épisodes El Niño.- La sécheresse exercera un stress supplémentaire sur les écosystèmes et les espèces dans des régions clés. Elle affectera également des populations humaines aux capacités d'adaptation différentes et, en fin de compte, les systèmes alimentaires mondiaux. Bien que l'hémisphère sud soit principalement recouvert d'eau, ce qu’il s'y passe a une réelle importance pour l'ensemble de la planète.Probables impacts sur l'Amérique du SudDe même, une immense partie de l'Amérique du Sud pourra accuser des impacts négatifs.L'assèchement de la forêt tropicale réduirait la végétation et augmenterait le risque d'incendie. D'autant plus que l'Amérique du Sud abrite la forêt amazonienne, qui joue un rôle clé dans la régulation du climat, constitue un habitat d'importance mondiale pour certaines espèces et abrite de nombreuses communautés indigènes.Selon la recherche, ce serait une mauvaise nouvelle pour les humains et les animaux vivant dans la forêt tropicale, qui ont le potentiel de libérer des milliards de tonnes de carbone actuellement piégées dans la végétation et les sols forestiers.L'Amérique du Sud est également un important exportateur agricole de soja, de sucre, de viande, de café et de fruits sur le marché mondial. Les changements dans la disponibilité de l'eau augmenteront la pression sur les systèmes alimentaires dans le monde entier.

