https://fr.sputniknews.africa/20230928/la-date-de-la-disparition-complete-de-lhumanite-avancee-par-des-scientifiques-1062420782.html

La date de la disparition complète de l’humanité avancée par des scientifiques

La date de la disparition complète de l’humanité avancée par des scientifiques

Une équipe de scientifiques a prévenu que d'ici 250 millions d'années, l’humanité serait menacée de disparaître de la surface de la Terre. En cause: des... 28.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-28T16:54+0200

2023-09-28T16:54+0200

2023-09-28T16:54+0200

international

chercheurs

étude

extinction

humanité

mammifère

menace

chaleur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1c/1062420604_0:168:2731:1704_1920x0_80_0_0_e7c91f7a4ea4af6e014bbfd81707080e.jpg

Tous les mammifères, y compris les humains, pourraient disparaître dans 250 millions d'années, selon une étude publiée le 25 septembre dans la revue Nature Geoscience.Toute forme de vie finira par "périr dans une serre hors de contrôle" lorsque le rayonnement solaire absorbé dépassera l'émission des rayonnements thermiques dans plusieurs milliards d'années.Ils ont indiqué que tous les continents convergeront en un seul supercontinent, appelé Pangée Ultime, dans 250 millions d’années. Les prévisions concernant sa forme varient, mais les spécialistes s'accordent sur un point: les continents fusionneront en une masse chaude, sèche et pratiquement inhabitable.Le déplacement des plaques tectoniques conduira également à des éruptions volcaniques plus fréquentes qui produisent d'énormes rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui réchauffe encore plus la planète.En outre, la luminosité naturelle du soleil augmentera, ce qui impactera également l'atmosphère.Une extinction massiveAlexander Farnsworth, l’auteur principal de l’étude, cité par EurekAlert, a précisé:D’après le chercheur, seulement 8 à 16% des terres resteront propices aux mammifères et certaines espèces adaptées pourront survivre, mais il s'agira tout de même d'une extinction massive.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, chercheurs, étude, extinction, humanité, mammifère, menace, chaleur