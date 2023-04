https://fr.sputniknews.africa/20230402/tout-le-monde-sur-terre-mourra-un-scientifique-deplore-les-progres-de-lintelligence-artificielle-1058385607.html

"Tout le monde sur Terre mourra": un scientifique déplore les progrès de l’intelligence artificielle

"Tout le monde sur Terre mourra": un scientifique déplore les progrès de l’intelligence artificielle

L’apparition d’une intelligence artificielle surpassant les capacités de l’esprit humain pourrait mener à notre extinction pure et simple, a déclaré le... 02.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-02T19:18+0200

2023-04-02T19:18+0200

2023-04-02T19:18+0200

international

intelligence artificielle

robot

technologies

sciences et tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/1a/1045524425_156:0:1920:992_1920x0_80_0_0_adeb8d76872feec27461548b8a40cdda.jpg

Alors que de nombreux observateurs s’émerveillent devant les capacités de GPT4, le dernier modèle de langage intelligent de la société OpenAI, certains chercheurs s’inquiètent au contraire des dérives de l’intelligence artificielle (IA).L’avènement de technologies supérieurement intelligentes pourrait même conduire à la perte du genre humain, a écrit le chercheur Eliezer Yudkowsky dans une lettre ouverte au Time. L’expert a souligné que l’humanité n’était pas assez préparée pour faire face aux progrès fulgurant de l’IA.Eliezer Yudkowsky affirme encore que l’intelligence artérielle ne se cantonnera sans doute pas à la sphère informatique mais finira par investir la biologie et les sciences du vivant. Il imagine l’IA se consacrer à de la fabrication moléculaire en laboratoire.Pétition pour faire une pauseCe 29 mars, l’homme d’affaires ElonMusk accompagné de 1.300 experts avait signé une pétition pour mettre en pause pendant six mois les recherches sur l’intelligence artificielle. Évoquant des "risques majeurs pour l'humanité", ils ciblaient notamment les systèmes supérieurs à GPT4.Les signataires espèrent que cette pause permettra la mise en place d’autorités réglementaires, pour surveiller et suivre les prochaines évolutions de l’intelligence artificielle.Plusieurs systèmes d’intelligence artificielle ont déboulé sur Internet ces derniers mois, comme ChatGPT, qui a même été utilisé par un magistrat colombien dans une récente affaire judiciaire. Le programme Midjourney, qui permet de créer de toutes pièces des images numériques plus vraies que nature, a aussi jeté la confusion parmi les internautes.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, intelligence artificielle, robot, technologies, sciences et tech