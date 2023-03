https://fr.sputniknews.africa/20230330/chatgpt-cree-la-meilleure-equipe-de-football-de-tous-les-temps-1058364134.html

ChatGPT crée la meilleure équipe de football de tous les temps

ChatGPT crée la meilleure équipe de football de tous les temps

Le réseau neuronal a inclus Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo et Messi dans sa sélection des meilleurs joueurs de l’histoire du ballon rond. 30.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-30T18:33+0200

2023-03-30T18:33+0200

2023-03-30T18:33+0200

football

elon musk

ia

réseaux de neurones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/07/1057530395_0:85:3377:1985_1920x0_80_0_0_60b4498e675d75829e64266d143bf124.jpg

Le chatbot doté d’une intelligence artificielle ChatGPT a compilé une version d'une hypothétique équipe de football mondiale composée des meilleurs joueurs de tous les temps, rapporte le portail Score 90.L'équipe mondiale de l'IA comprenait Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Franz Beckenbauer, Franco Baresi, Marcos Evangelista de Morais, Zinedine Zidane, Johan Cruyff, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Edson Arantes do Nascimento et Lionel Messi. Toutes ces légendes figuraient auparavant dans divers classements des meilleurs joueurs du monde établis par la FIFA, l'UEFA ainsi que les journaux et magazines populaires.ChatGPT a été lancé en novembre 2022. Il appartient à la compagnie OpenAI. Le service a atteint son premier million d'utilisateurs en moins d'une semaine. L'un des co-fondateurs en 2015 était le milliardaire américain Elon Musk, qui s’est ensuite retiré de la startup.Plus tôt dans la semaine, l’actuel PDG de Tesla, SpaceX et Twitter, avec le co-fondateur d'Apple Steve Wozniak et de nombreux experts en intelligence artificielle, a appelé les concepteurs d'IA à suspendre le développement de systèmes plus puissants que GPT-4 pour au moins six mois. Les experts affirment que les systèmes d'IA dotés d'une intelligence égale à celle de l’être humain peuvent présenter de graves risques pour la société et l'humanité.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

football, elon musk, ia, réseaux de neurones