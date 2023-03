https://fr.sputniknews.africa/20230328/la-malnutrition-des-enfants-saggrave-a-madagascar-a-cause-du-cyclone-freddy-1058339724.html

La malnutrition des enfants s’aggrave à Madagascar à cause du cyclone Freddy

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) vient de tirer la sonnette d’alarme sur l'aggravation de la malnutrition des enfants à Madagascar après le... 28.03.2023, Sputnik Afrique

Selon l'organisme onusien, 115.000 enfants dans ces régions auront besoin d’un traitement contre la malnutrition aiguë cette année.Il a ajouté que les acteurs humanitaires se concentraient actuellement sur le déploiement d’une réponse coordonnée et à grande échelle pour éviter les décès et soutenir le système de santé.Kamosa Arisaina Vetas, un cadre de santé bénévole, s’est dit préoccupé par la situation des enfants au niveau de sa communauté, notant que "les actions multiples en cours doivent être poursuivies afin de nous permettre de lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire".Selon l’UNICEF, avec l’aggravation de la sécheresse, près d’un demi-million d’enfants de moins de cinq ans pourraient souffrir de malnutrition aiguë dans le sud du pays. Il met en garde que l’ombre de la famine plane sur les enfants, tandis que la malnutrition des enfants devrait quadrupler.

madagascar

