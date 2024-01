https://fr.sputniknews.africa/20240102/larmee-russe-frappe-des-usines-de-drones-et-de-missiles-a-kiev-1064435336.html

L'armée russe frappe des usines de drones et de missiles à Kiev

La Défense russe a annoncé avoir mené des frappes de précision contre des usines de production de drones et de missiles dans la capitale ukrainienne. 02.01.2024, Sputnik Afrique

Les forces russes ont attaqué des usines de production de drones et de missiles, des ateliers de réparation d'armements et des dépôts d'armes occidentales à Kiev, a annoncé ce mardi 2 janvier le ministère russe de la Défense.Ces entreprises avaient "produit des missiles, des appareils sans pilote et réparé des armes et des équipements militaires ou stocké des missiles, des munitions et des armes aériennes livrées au régime de Kiev par les pays occidentaux", précise l'instance.Selon la Défense, toutes les cibles ont été atteintes.

