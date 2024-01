https://fr.sputniknews.africa/20240101/un-chasseur-et-46-drones-ukrainiens-abattus-en-24-heures-dans-le-donbass-1064415946.html

Un chasseur et 46 drones ukrainiens abattus en 24 heures dans le Donbass

La Défense russe a annoncé avoir détruit un chasseur Su-27 et 46 drones ukrainiens en 24 heures et intercepté une vingtaine de roquettes HIMARS et Ouragan. 01.01.2024, Sputnik Afrique

Les systèmes sol-air russes ont abattu un chasseur Su-27 de l'armée de l'air ukrainienne dans la région de Dniepropetrovsk (Dniepr), a annoncé ce lundi 1er janvier le ministère russe de la Défense.Par ailleurs, les troupes russes ont détruit 46 drones ukrainiens dans les régions de Kharkov et Kherson et les républiques populaires de Donetsk et Lougansk.Depuis le début de son opération spéciale destinée à protéger les populations russophones du Donbass, l'armée russe a détruit 565 avions de combat, 263 hélicoptères et 10.318 drones.De plus, 445 systèmes sol-air, 14.423 chars et autres blindés, 1.194 lance-roquettes multiples, 7.589 pièces d'artillerie et mortiers, ainsi que 16.925 véhicules militaires spéciaux ont été éliminés.

