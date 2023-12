Un lance-roquettes multiple Grad russe élimine effectifs et armes ukrainiens - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20231225/un-lance-roquettes-multiple-grad-russe-elimine-effectifs-et-armes-ukrainiens---video-1064300911.html

La Défense russe a partagé une vidéo montrant une frappe de lance-roquettes multiples Grad contre deux points d’appui ukrainiens, qui a permis de détruire des... 25.12.2023, Sputnik Afrique

Une équipe d’un lance-roquettes multiples Grad russe a mis hors d’état de nuire un regroupement de soldats ukrainiens, ainsi que des équipements militaires sur l'axe de Krasny Liman, a annoncé ce lundi 25 décembre le ministère russe de la Défense. Arrivés sur une position de tir, les artilleurs ont tiré plusieurs coups de visée. Après qu’une roquette de 122 mm a touché un groupe de soldats ukrainiens, une salve a été envoyée sur les positions des nationalistes restants.Pertes sur divers axesDans son récent bilan hebdomadaire de l'opération spéciale sur la période du 16 au 22 décembre, le ministère russe de la Défense indique avoir porté 39 frappes de précision sur des infrastructures militaires ukrainiennes et avoir repoussé 125 attaques de l’armée deKiev.Au cours de cette semaine, les troupes ukrainiennes ont perdu au moins 4.690 militaires, des avions de combat MiG-29, Su-25, Su-27, des hélicoptères Mi-24 et Mi-8, 12 chars dont 2 Léopard allemand, 66 blindés, 133 autres véhicules, 105 pièces d’artillerie, 24 embarcations, 1 lance-roquette multiple HIMARS. Un missile ATACMS, 30 roquettes de HIMARS, d'Ouragan et d'Olkha ont été interceptés, 3 bombes aériennes guidées JDAM ont été abattues, ainsi que 259 drones.

