https://fr.sputniknews.africa/20231109/des-soldats-volontaires-russes-detruisent-deux-points-dappui-ukrainiens--video-1063427640.html

Des soldats volontaires russes détruisent deux points d'appui ukrainiens – vidéo

Des soldats volontaires russes détruisent deux points d'appui ukrainiens – vidéo

Deux points d’appui de l'armée de Kiev ont été frappés par des militaires volontaires russes du détachement Bars-10 sur l'axe de Zaporojié. Les cibles se... 09.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-09T09:50+0100

2023-11-09T09:50+0100

2023-11-09T09:52+0100

donbass. opération russe

vidéo

conflit ukrainien

ukraine

russie

défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/09/1063427464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7dd5a24f2a068a51c9bae0c207c3d12.jpg

Des soldats du détachement de volontaires Bars-10 ont détruit deux points d'appui ukrainiens sur l'axe de Zaporojié, a indiqué à Sputnik le commandant de l'unité, surnommé Saturne."Nous avons tiré sur la zone de concentration de forces et de matériel ennemis. Ils occupaient une école et même une église et tiraient chaque jour depuis là avec des lance-grenades", a-t-il précisé.Ayant remarqué un mouvement d'unités dans cette zone, les Russes les ont attirées dans un guet-apens avant de tirer avec des mortiers puis des lance-roquettes multiples Grad, selon lui.Toutes les cibles atteintesLes tranchées des troupes ukrainiennes se trouvaient, relate-t-il, dans des zones boisées.La confirmation que les cibles avaient été atteintes a été reçue à l'aide de drones. Aucun tir ne part plus de là, a affirmé le militaire, des séquences vidéo à l'appui. Les combats ont eu lieu près de la ville de Stepnogorsk.La veille, le ministère russe de la Défense annonçait que des unités russes avaient détruit en 24 heures, sur l'axe de Zaporojié, trois chars, cinq véhicules blindés de combat, trois véhicules blindés de transport de troupes, un canon d'artillerie automoteur M109 et un canon M146 de fabrication américaine.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vidéo, conflit ukrainien, ukraine, russie, défense