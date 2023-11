https://fr.sputniknews.africa/20231108/des-militaires-russes-lancent-des-drones-kamikazes-sur-des-positions-de-kiev--video-1063408809.html

Des militaires russes lancent des drones-kamikazes sur des positions de Kiev – vidéo

Des militaires russes ont balayé des positions ennemies sur l’un des axes de l’opération spéciale en Ukraine. Pour réaliser cette mission, ils ont eu recours à... 08.11.2023, Sputnik Afrique

Le commando Sibir du groupement Sud des forces armées russes a anéanti à l’aide de drones-kamikazes FPV (first-person view) deux positions ukrainiennes près du village de Klechtcheevka, en république populaire de Donetsk. C’est ce qu’a fait savoir auprès de Sputnik un opérateur d’engins sans pilote.Selon l’interlocuteur, l’une des cibles touchées était probablement un poste de tir de lance-grenades.Une vidéo à la disposition de Sputnik montre la scène.Le point de tir a été attaqué par deux drones-kamikazes: l'un a frappé à côté de l'arme recouverte d'un filet de camouflage, le second a volé dans un abri dissimulé.D’après le militaire, une autre position a été découverte au cours de la reconnaissance aérienne.Il a précisé que les troupes ukrainiennes utilisaient également des ordures comme camouflage.À la suite de l'attaque du drone, l’abri a été complètement détruit.Un véhicule blindé de Kiev chargé de munitions touchéLe 6 novembre, un tandem formé par un drone de reconnaissance et un drone-kamikaze des forces armées russes a traqué et détruit un véhicule de combat d'infanterie ukrainien. La cible transportait un nombre important de munitions.

