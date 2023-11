https://fr.sputniknews.africa/20231106/deux-drones-russes-font-sauter-un-vehicule-blinde-de-kiev-charge-de-munitions--video-1063356619.html

Deux drones russes font sauter un véhicule blindé de Kiev chargé de munitions – vidéo

Deux drones russes font sauter un véhicule blindé de Kiev chargé de munitions – vidéo

Un tandem formé par un drone de reconnaissance et un drone kamikaze des forces armées russes a traqué et détruit un véhicule de combat d'infanterie ukrainien... 06.11.2023, Sputnik Afrique

Des militaires russes ont fait sauter un véhicule blindé de l’armée ukrainienne, équipé d’une grande quantité de munitions, a fait savoir auprès de Sputnik un commandant d’une unité de reconnaissance.La cible ennemie a d’abord été repérée à l’aide de deux drones: un FPV (first-person view) et un autre de reconnaissance. Puis, une frappe a été portée contre ce matériel militaire des troupes de Kiev.Une vidéo, à la disposition de Sputnik, présente le moment de la détection et de l’anéantissement de l’objectif.Grâce à l'action conjointe efficace des éclaireurs russes et des unités de drones, la plupart des véhicules blindés des troupes du régime de Kiev sont détruits aux abords de la ligne de contact.Selon la Défense russe, depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a détruit 441 systèmes de défense sol-air, 13.205 chars et autres blindés, 1.182 lance-roquettes multiples, 6.986 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 15.005 autres équipements militaires des troupes ukrainiennes.

