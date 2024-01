Poutine dresse les priorités des BRICS

https://fr.sputniknews.africa/20240101/poutine-dresse-les-priorites-des-brics-1064410809.html

À partir de ce 1er janvier, les BRICS comprennent désormais 10 États, après que l’Égypte, l’Iran, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Éthiopie les... 01.01.2024, Sputnik Afrique

L'élargissement des BRICS "démontre de manière convaincante l’autorité croissante de l’association et son rôle dans les affaires mondiales", a déclaré Vladimir Poutine dans un discours consacré au début de la présidence tournante russe du groupe.Les principes fondamentaux au cœur des BRICS sont "l'égalité souveraine, le respect du choix de sa propre voie de développement, la prise en compte mutuelle des intérêts, l'ouverture, le consensus, le désir de former un ordre mondial multipolaire et un modèle équitable de système financier et commercial mondial, la recherche de solutions collectives pour les problèmes les plus urgents de notre époque".Environ une trentaine d’États sont prêts "à se connecter sous une forme ou une autre" à l’agenda multipolaire des BRICS. Moscou travaillera sur l’élaboration d’un nouveau statut au sein des BRICS – celui d’un État partenaire.Le slogan de la présidence russe est "Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité du monde équitables ".La Russie poursuivra ses efforts pour promouvoir le partenariat dans trois domaines clés: la politique et la sécurité, l'économie et la finance, les contacts culturels et humanitaires.Parmi les dossiers importants figure la promotion de la science, de la haute technologie, de la santé, de l'écologie, ainsi que les domaines de la culture, du sport, des échanges de jeunes, de la société civile.Plus de 200 événements de différents niveaux dans plusieurs villes russes seront organisés en 2024.

