"Grâce aux BRICS, il y aura certainement un nouvel ordre mondial"

"Grâce aux BRICS, il y aura certainement un nouvel ordre mondial"

Pour le continent africain, l’année 2023 a été particulièrement riche en bouleversements géopolitiques. Pour Sputnik Afrique, le chef d’une radio malienne... 01.01.2024, Sputnik Afrique

«Grâce aux BRICS, il y aura certainement un nouvel ordre mondial» Pour le continent africain, l’année 2023 a été particulièrement riche en bouleversements géopolitiques. Pour Sputnik Afrique, le chef d’une radio malienne, nous livre ses analyses, ses souvenirs ainsi que ses observations de l’année écoulée.

"Il faut que toutes les nations du monde s'alignent aux côtés de la Russie pour mettre fin à la domination du dollar. Parce qu'avec ces dollars, les Américains veulent à tout prix contrôler le marché mondial. Donc le marché mondial doit être élargi et profiter à tous et chacun. Je crois qu'en 2024, il y aura beaucoup de changements sur cette lancée", estime Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la Radio Couleurs Média.Retrouvez également dans ce numéro:- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, ancien Inspecteur Général d'État, sur la révision des accords militaires par Niamey avec tous les pays possédant une base militaire au Niger.- Ebénézer Korê Sedegan, historien béninois, spécialiste en histoire politique et en relations internationales, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi UAC, maître assistant des universités du CAMES, sur les relations entre l’URSS et les pays africains à l’occasion de l’anniversaire de la création de l’Union Soviétique.- Magaye Kasse, critique cinéma et spécialiste d’Ousmane Sembène, sur l’héritage laissé par ce réalisateur cinématographique ainsi que ses liens avec la Russie et la situation dans le cinéma africain d’aujourd'hui.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

