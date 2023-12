https://fr.sputniknews.africa/20231214/le-dollar-est-un-maitre-de-manipulation-quand-il-sagit-dattaquer-dautres-economies--1064122226.html

"Le dollar est un maître de manipulation quand il s'agit d'attaquer d'autres économies"

La souveraineté économique est liée à la souveraineté de la monnaie nationale, avance pour Sputnik Afrique un politologue tuniso-suisse alors que Vladimir... 14.12.2023, Sputnik Afrique

"Le dollar est un maître de manipulation quand il s'agit d'attaquer d'autres économies", développe pour Sputnik Afrique Riadh Sidaoui, politologue tuniso-suisse, alors que ce 14 décembre, le Président russe a alerté sur la dangerosité de l'adossement de toute monnaie nationale à la devise US.Il assure qu’"évidemment, la Russie et la Chine vont mettre un frein" à la domination du dollar.Quant aux pays africains, ils ont bien compris cette tendance et "ne peuvent pas lier leurs économies ni à l'euro ni au dollar".L'un des instruments permettant de façonner un nouvel ordre mondial est les BRICS. Selon l’expert, "on va bien voir clairement la suprématie" du groupe sur les États occidentaux.

