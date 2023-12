https://fr.sputniknews.africa/20231231/des-soldats-ukrainiens-abandonnant-le-champ-de-bataille-vises-par-des-tirs-amis--video-1064398576.html

Des soldats ukrainiens abandonnant le champ de bataille visés par des tirs amis -vidéo

Un drone a filmé les militaires d’une unité de barrage ukrainienne en train de tirer sur leurs frères d'armes en fuite. La séquence a été certifiée à Sputnik... 31.12.2023, Sputnik Afrique

Un détachement de barrage ukrainien a ouvert le feu sur les soldats d’une autre unité ukrainienne qui battaient en retraite, a appris Sputnik d’une source informée, confirmant des images vidéo prises par un drone.Déroulement des faitsLes images montrent des combattants de l'armée russe prenant d'assaut un bastion ukrainien. Dès leur entrée dans la tranchée, cinq soldats ukrainiens s’enfuient en direction des positions arrière.Mais au moment de leur retour dans leur tranchée, l'unité de barrage qui y était blottie a commencé à leur tirer dessus, puis à leur lancer des grenades. L'un des soldats qui battait en retraite a essayé de courir plus loin vers l'arrière, mais les combattants de l'unité de barrage l'ont repéré et ont commencé à lui tirer dans le dos.Enfin, un drone kamikaze russe a foncé sur la position de l'unité de barrage et a provoqué une forte explosion.Une pratique fréquente de KievLes informations sur l'utilisation par Kiev de troupes de barrage sont fréquentes. Par exemple, à la mi-octobre, le gouverneur de la région de Kherson, Vladimir Saldo, avait déclaré qu'un détachement de barrage avait ouvert le feu sur des soldats qui refusaient de traverser le Dniepr àgué.De même, début octobre, le chef de la république populaire de Donetsk (RPD), Denis Pouchiline, avait annoncé que plusieurs militaires ukrainiens avaient été abattus dans le dos par leurs compagnons d’armes alors qu'ils tentaient de se rendre dans le saillant de Vremevka. Selon lui, les troupes de barrage comprennent des soldats venant des "bataillons nationalistes purs et durs" dont la tâche est d'empêcher le retrait des troupes et les redditions. Parfois des groupes entiers de soldats ukrainiens sont anéantis si les commandants des unités de barrage les suspectent de vouloir se rendre.

