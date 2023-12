https://fr.sputniknews.africa/20231218/detruire-le-barrage-de-kakhovka-telle-etait-la-tache-assignee-aux-troupes-ukrainiennes--1064185199.html

Détruire le barrage de Kakhovka: telle était la tâche assignée aux troupes ukrainiennes

Annihiler le barrage de Kakhovka, nœud de transport routier, ferroviaire et fluvial, c'était l'objectif fixé aux troupes ukrainiennes, selon le gouverneur de... 18.12.2023, Sputnik Afrique

L’armée de Kiev effectuait des bombardements réguliers de la centrale hydroélectrique de Kakhovka avec des roquettes Himars et d’autres munitions d’artillerie pendant une longue période, a déclaré à Sputnik Vladimir Saldo, gouverneur de la région de Kherson. Son objectif était de détruire cette centrale hydroélectrique et ses environs qui représentaient un important nœud routier, ferroviaire et fluvial. Les structures du barrage de Kakhovka contenaient à la fois des voies routière et ferroviaire. Il y avait aussi une écluse destinée au passage des navires du réservoir de Kakhovka vers l’aval du Dniepr, a ajouté le gouverneur. Selon lui, ce sabotage par les forces de Kiev est "un grand crime" qui a bouleversé l’équilibre écologique.

