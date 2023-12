https://fr.sputniknews.africa/20231226/les-militaires-russes-ont-atteint-leur-objectif-principal-pour-lannee-2023-selon-la-defense-1064315512.html

Les militaires russes ont atteint leur objectif principal pour l'année 2023, selon Choïgou

L’armée de Kiev soutenue par l’Occident n’a pas pu avancer sur le front, a annoncé le chef de la Défense russe. Les troupes russes ont atteint ainsi leur... 26.12.2023, Sputnik Afrique

L’armée russe a avec succès accompli sa tâche posée pour l’année écoulée, celle de déjouer la contre-offensive de Kiev largement médiatisée par l’Occident, a déclaré Sergueï Choïgou lors d’une visioconférence avec le commandement des forces armées de Russie. Selon le ministre, l'armée russe continue à améliorer ses positions sur le front et étend son contrôle des territoires sur tous les axes, tout en avançant vers ses objectifs de l'opération spéciale. Les entreprises du complexe militaro-industriel russe ont considérablement augmenté leur production d'armes les plus demandées et ont remis en question le "potentiel militaro-technique occidental tant vanté", a noté le chef de la Défense russe. Le 25 décembre, les troupes russes ont libéré Maryinka. Cette ville stratégique a été pendant 10 ans utilisée par Kiev comme terrain pour terroriser la population civile de Donetsk.

