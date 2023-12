https://fr.sputniknews.africa/20231230/quels-pays-africains-ont-choisi-leurs-presidents-en-2023-1064387740.html

Quels pays africains ont choisi leurs Présidents en 2023?

afrique subsaharienne

élection présidentielle

république démocratique du congo (rdc)

madagascar

liberia

sierra leone

gabon

zimbabwe

nigeria

NigeriaLe pays le plus peuplé d’Afrique s’est doté d’un nouveau chef d’État en février dernier. Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, a succédé à Muhammadu Buhari qui a dirigé le pays pendant deux mandats.Le nouveau chef d’État s’est imposé dès le premier tour avec 37,8% des voix. Il a devancé le candidat du Parti démocratique populaire Atiku Abubakar (29,8%), et le candidat travailliste Peter Obi (26,1%).Bola Tinubu a pris les commandes du Nigeria le 29 mai.Sierre LeoneL’élection présidentielle dans ce pays s’est déroulée le 24 juin. C’est le chef d'État sortant Julius Maada Bio qui les a remportées dès le premier tour, face à 13 autres candidats. Il a totalisé 56,17% des suffrages, alors que son principal rival, l'ancien ministre des Affaires étrangères Samura Kamara, a obtenu 41,16%.Le 27 juin, Julius Maada Bio a prêté serment.ZimbabweEmmerson Mnangagwa, au pouvoir depuis 2017, a été reconduit pour un second mandat. Il est sorti victorieux après le premier tour avec 52,6% des voix. Son principal rival, Nelson Chamisa, chef de la Coalition citoyenne pour le changement, a obtenu 44% des suffrages.Le nouveau mandat présidentiel d'Emmerson Mnangagwa a débuté le 4 septembre.GabonLe Gabon a organisé sa présidentielle le 26 août. Le 30 août, la commission électorale a annoncé que le Président Ali Bongo Ondimba, en poste depuis 2009, a été reconduit pour un troisième mandat avec 64,2% des voix.Le même jour, un groupe de militaires de haut rang a annoncé à la télévision nationale que le Président avait été renversé. Le général Brice Oligui Nguema, commandant de la Garde républicaine, a été nommé Président de transition, il a prêté serment le 4 septembre.LiberiaAu Liberia, le sort du fauteuil présidentiel s’est joué au second tour. Il a opposé deux poids-lourds de la politique libérienne, l’ancien vice-Président Joseph Boakai et le chef d’État sortant George Weah.À l’issue du scrutin du 14 novembre, Joseph Boakai a recuilli 50,64% des voix contre 49,36% de son rival. Une belle revanche pour ce dernier après la défaite en 2017. Pour rappel, à l’époque, Joseph Boakai (38,5%) a perdu le deuxième tour face à George Weah (61,5%).Le nouveau chef d’État s’installera au palais présidentiel le 22 janvier 2024.MadagascarLe 16 novembre, Andry Rajoelina, qui a occupé le poste de 2009 à 2014 et de 2019 à 2023, a été réélu Président de Madagascar. Il a obtenu 58,9% des suffrages exprimés, son plus proche rival, le député Siteni Randrianasoloniaiko, 14,4%. L'opposition, qui avait appelé ses partisans à boycotter l'élection, n'a pas reconnu les résultats du scrutin.La cérémonie d'investiture du Président malgache a eu lieu à Antananarivo le 16 décembre.RDCLe 20 décembre, 19 candidats étaient en lice pour le premier tour de la présidentielle en République démocratique du Congo. Selon les premiers résultats, le chef de l'État sortant Félix Tshisekedi (à partir de 2019) arrive en tête du scrutin. En date du 29 décembre, il a recueilli 76,32% des suffrages. Il est suivi par l’ancien gouverneur de la province de Katanga et homme d'affaires Moise Katumbi, avec un score de 16,5% des voix.Les résultats définitifs n’ont pas encore été annoncés.

