Les Sierra-Léonais votent pour élire leur président

Les Sierra-Léonais votent pour élire leur président

Les élections présidentielles et parlementaires se déroulent ce 24 juin en Sierra Leone. Le chef de l'Etat sortant Julius Maada Bio brigue un second mandat...

Les Sierra-Léonais votent samedi pour élire leur Président, le chef d'Etat sortant Julius Maada Bio briguant un second mandat, ainsi que leur Parlement et les conseils locaux. Le vote, qui doit s'achever à 17H00 (locales et GMT), a démarré avec retard à Wilberforce Barracks, un centre de vote à Freetown. Environ 3,4 millions de personnes sont appelées à choisir entre 13 candidats. La Commission électorale de la Sierra Leone (ECSL), qui a enregistré 3.374.258 électeurs sur une population estimée à 8,7 millions, avait jumelé ces élections de sorte à mettre un terme à des mois de spéculations sur un éventuel report du scrutin. Cette présidentielle est la revanche de 2018 entre l'ancien militaire à la retraite de 59 ans et son concurrent technocrate Samura Kamara, 72 ans, chef du Congrès de tout le peuple (APC). M. Bio, candidat du Parti du peuple de la Sierra Leone (SLPP), l'avait emporté au second tour avec 51,8% des voix. Un candidat doit recueillir 55% des votes valables pour être élu au premier tour. Les Sierra-Léonais éliront au même moment leur Parlement et les conseils locaux. Un tiers des candidats devront être des femmes, en vertu d'une nouvelle loi. En ce concerne les élections législatives, quelque 135 sièges sont à pouvoir et 493 sièges pour les élections locales. Il s'agira du cinquième cycle électoral consécutif depuis la fin de la guerre civile dans le pays en 2002.

