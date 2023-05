https://fr.sputniknews.africa/20230531/burkina-faso-il-ne-pourrait-y-avoir-delections-sans-securite-dit-le-premier-ministre-1059608485.html

Burkina Faso: "Il ne pourrait y avoir d'élections sans sécurité", dit le Premier ministre

Burkina Faso: "Il ne pourrait y avoir d'élections sans sécurité", dit le Premier ministre

Le Premier ministre du Burkina Faso a déclaré le 30 mai qu'il ne pourrait y avoir d'élections "sans sécurité", à l'heure où le pays est régulièrement confronté... 31.05.2023, Sputnik Afrique

"On ne peut pas faire des élections sans la sécurité. Si vous avez une baguette magique qui peut nous assurer la sécurité le plus tôt possible, on organise les élections", a affirmé Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, devant l'Assemblée législative de transition."Pour que les élections soient acceptées, il faut qu'au moins l'essentiel du pays puisse participer", a-t-il ajouté.Le Burkina, qui a connu deux coups d'État en 2022, est dirigé depuis septembre dernier par le capitaine Ibrahim Traoré.Les militaires doivent en principe rendre le pouvoir aux civils en juillet 2024, après une élection présidentielle.Le pays Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières.Le 30 mai, le chef du gouvernement a déclaré qu'il "n'y a pas de négociation possible" avec les "hordes terroristes".Les violences ont fait depuis sept ans plus de 10.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes

burkina faso, élections, ibrahim traoré