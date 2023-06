https://fr.sputniknews.africa/20230606/deux-pays-africains-elus-au-conseil-de-securite-de-lonu-pour-2024-2025-1059758036.html

Deux pays africains élus au Conseil de sécurité de l’Onu pour 2024-2025

Deux pays africains seront membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies en 2024 et 2025. La Biélorussie n’a pas réussi à obtenir un siège au... 06.06.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie et la Sierra Leone seront comptées parmi les pays membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat de 2024-2025. Elles rejoignent la République de Corée et la Guyane qui ont aussi été élues sans vote, puisque leur nombre correspondant à la quantité de sièges pour lesquels ils étaient nommés, a rapporté le 6 juin un correspondant de Sputnik.La Biélorussie non admise au Conseil, un vote suspectMinsk, qui avait présenté sa candidature en 2007, n’a pas pu devenir membre du Conseil de sécurité de l'Onu pour 2024-2025, perdant face à la Slovénie par 38 voix contre 153.Selon l’ambassadeur de Russie en Biélorussie, Boris Gryzlov, il s’agit d’une campagne organisée par l’Occident contre cet État qui mène une politique étrangère indépendante.La Biélorussie était restée l’unique candidat de l’Europe de l’est jusqu’en décembre 2021, alors que la Slovénie avait initialement souhaité être représentée au Conseil en 2042-2043. Le 9 décembre 2021, Ljubljana a décidé de présenter subitement sa candidature contre Minsk, devenant ainsi son unique rival.Selon M.Rybakov, la Slovénie a pris cette décision sous la pression de l’Union européenne et des États-Unis.Conseil de sécurité: membres permanents et non permanentsLe Conseil de sécurité des Nations unies est composé de 15 membres, dont cinq membres permanents que sont la Russie, la Chine, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni) et dix membres non permanents.Les membres non permanents sont élus pour un mandat provisoire et n'ont pas de droit de veto au Conseil de sécurité, contrairement aux membres permanents, mais ils participent aux travaux du Conseil pendant deux ans. Chaque année, l'Assemblée élit cinq nouveaux membres non permanents.Lors de la réunion des chefs de diplomatie des BRICS les 1er et 2 juin au Cap, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor avait déclaré à Sputnik Afrique que le continent devait être mieux représentées au Conseil de sécurité de l’Onu.

