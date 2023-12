https://fr.sputniknews.africa/20231229/russie-burkina-en-2024-cest-lannee-de-lenvol-reel-de-notre-cooperation-1064370078.html

Russie-Burkina en 2024: "C'est l'année de l'envol réel de notre coopération"

Russie-Burkina en 2024: "C'est l'année de l'envol réel de notre coopération"

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères attend l’année qui arrive avec "beaucoup d'espoir et d'attente", c’est ce qu’il a répondu à Sputnik Afrique sur... 29.12.2023, Sputnik Afrique

L'espoir de Karamoko Jean Marie Traoré se fonde sur le fait que "la Russie soutient le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme".Les deux pays devront franchir ensemble "deux paliers", selon lui."C'est celui de l'urgence et de l'humanitaire que nous sommes en train d'assurer avec le soutien de la Russie. Et ce palier doit ouvrir une porte sur une nouvelle dynamique qui est celle du business, celle de créer les conditions auxquelles les deux économies puissent mutuellement partager leurs acquis et nous permettre d'avancer", a espéré le chef de la diplomatie burkinabé.Les contacts entre les deux pays se multiplient déjà. La Russie vient de rouvrir son ambassade à Ouagadougou, après une pause de 31 ans. Le vice-ministre russe de la Défense Iounous-bek Evkourov s’est rendu cette année au Burkina Faso.

