https://fr.sputniknews.africa/20231229/un-temoignage-fort-de-renforcement-des-relations-diplomatiques-entre-le-burkina-faso-et-la-russie-1064366604.html

"Un témoignage fort de renforcement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie"

C’est dans ces termes que le chef de la diplomatie burkinabè a qualifié dans une interview à Sputnik Afrique la réouverture le 28 décembre de l’ambassade russe... 29.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-29T12:00+0100

2023-12-29T12:00+0100

2023-12-29T13:23+0100

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1d/1064367488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ceeeca715370a770c4bee3456701edc.jpg

Pour lui, le retour des diplomates russes va permettre d’assurer plus de proximité et de maintenir des contacts fournis.Se rapprocher davantageLa réouverture de l’ambassade russe s’inscrit dans la volonté partagée par les deux chefs d’État d’amplifier les liens entre Moscou et Ouagadougou, a souligné le haut responsable.Pratique et commodeSelon le chef de la diplomatie, l’installation de la représentation va permettre de traiter les dossiers plus rapidement. C’est important parce qu’en période de transition "tout est urgent", a-t-il noté.De plus, grâce à leur présence sur le terrain, les diplomates vivront au rythme du pays et de ses habitants et apprendront à les connaître, selon lui.

