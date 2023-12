https://fr.sputniknews.africa/20231226/netanyahou-pose-des-conditions-a-la-paix-au-moyen-orient-1064318037.html

Netanyahou pose des conditions à la paix au Moyen-Orient

Netanyahou pose des conditions à la paix au Moyen-Orient

Tandis que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien estime que le désarmement du mouvement palestinien Hamas fait partie... 26.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-26T14:19+0100

2023-12-26T14:19+0100

2023-12-26T14:19+0100

israël

palestine

conflit israélo-palestinien

conditions

paix

destruction

démilitarisation de l'espace

déradicalisation

bande de gaza

wall street journal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103731/37/1037313796_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_4839fd6be8b39ffead4864093527c3cf.jpg

Destruction du potentiel militaire du Hamas, démilitarisation de la bande de Gaza et déradicalisation de l'ensemble de la société palestinienne: telles sont les conditions préalables à l'instauration de la paix au Proche-Orient avancées par Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, dans un article paru dans le Wall Street Journal.Selon le Premier ministre, l'idée de détruire le Hamas "est soutenue par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et de nombreux autres pays", et sa réalisation nécessite de "démanteler le potentiel militaire" du groupe, ainsi que de "mettre fin à son pouvoir politique à Gaza".De plus, il est également nécessaire de veiller à ce que Gaza "ne soit plus jamais utilisée comme base pour attaquer" Israël. Cela nécessitera "l'établissement d'une zone de sécurité temporaire autour de la bande de Gaza", ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'inspection à la frontière de l'enclave avec l'Égypte qui réponde aux exigences de sécurité israéliennes, a-t-il ajouté.Une contribution palestinienneAvant d'ajouter que la société civile palestinienne "doit être transformée pour que ses membres soutiennent la lutte contre le terrorisme, et non pour qu'ils le financent". Il a accusé le chef de l'ANP, Mahmoud Abbas, de "ne même pas pouvoir se résoudre à condamner les atrocités du 7 octobre", jour de l'attaque du Hamas contre Israël. Depuis lors, Tsahal et le mouvement palestinien s'adonnent à de violents combats dans la bande de Gaza.

israël

palestine

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, palestine, conflit israélo-palestinien, conditions, paix, destruction, démilitarisation de l'espace, déradicalisation, bande de gaza, wall street journal