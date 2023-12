https://fr.sputniknews.africa/20231226/lannee-2023-marque-le-debut-de-facto-dun-nouvel-ordre-economique-organise-1064319626.html

L’année 2023 marque le "début de facto d’un nouvel ordre économique organisé"

La Russie est devenue le facteur clé dans la lutte mondiale pour la souveraineté, estime auprès de Sputnik l’expert Paul Goncharoff. Des monnaies nationales... 26.12.2023, Sputnik Afrique

Dédollarisation, fiasco du système mondialiste d’inégalité économique, succès russe dans la lutte contre les sanctions. Alors que 2023 touche à sa fin, cette année peut être marquée par "de facto le début d’un nouvel ordre économique", avance auprès de Sputnik Paul Goncharoff. Expatrié des États-Unis, cet homme d’affaires vit en Russie depuis plus de trois décennies.Résumant les principaux événements et tendances économiques de l'année écoulée, l’analyste note qu'ils s'inscrivent dans le cadre de "l'adhésion forte et constante de nombreux pays à l'idée d'un monde économique et politique multipolaire".La Russie est devenue le facteur clé dans la lutte mondiale en cours pour la souveraineté.Échec des sanctions anti-russesLe barrage de sanctions imposé par l’Occident a échoué. Paul Goncharoff explique pourquoi ces restrictions autodestructrices visant à "paralyser" la Russie qui non seulement n’ont pas réussi à atteindre leur résultat, mais qui se sont retournées contre leurs auteurs:La Russie a réussi à surmonter les sanctions économiques imposées à son encontre par les puissances occidentales, en parvenant à adapter son économie et à réorienter largement le flux de ses exportations de l’Europe vers l’Asie et l’Afrique.La dédollarisation en marcheLa tendance mondiale accélérée visant à réduire la dépendance à l’égard de la monnaie américaine – le dollar – a façonné entièrement l’année 2023, tout comme l’utilisation croissante des monnaies nationales dans les paiements bilatéraux.Le billet vert américain "restera probablement la principale monnaie du monde, au moins dans un avenir proche, ou au moins pendant encore une ou deux décennies. Il s’agit d’un système de règlement trop robuste, avec tous ses mécanismes et précédents établis, pour être facilement mis de côté", reconnaît l’expert.Cependant, les sanctions visant la Russie qui ont été introduites en 2022, ainsi que le gel des réserves de change de la Russie sont des "mesures extraterritoriales sans précédent", dit-il. Cela alimente la tendance à la dédollarisation.Le rôle croissant de la monnaie chinoise dans les paiements mondiauxDans le contexte de cette tendance de contournement du dollar, la monnaie chinoise – le yuan – a fait de grands progrès pour s’imposer sur la scène mondiale."Au cours de l'année 2022, la part des importations russes facturées en yuans a augmenté de 17 points de pourcentage", indique le document de recherche de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). À la fin de 2022, 20% des importations russes étaient facturées en yuans."La question désormais pour la Chine est de savoir comment accroître l'internationalisation du yuan, plutôt que d'essayer simplement de promouvoir la dédollarisation", remarque l’analyste, ajoutant qu'outre la Russie et la Chine, il existe un grand groupe de pays qui poursuivent un concept plus large d’indépendance économique.

