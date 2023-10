https://fr.sputniknews.africa/20231024/-nous-avons-surestime-nos-forces-elon-musk-critique-les-sanctions-contre-la-russie-1063055245.html

"Nous avons surestimé nos forces": Elon Musk critique les sanctions contre la Russie

"Nous avons surestimé nos forces": Elon Musk critique les sanctions contre la Russie

Elon Musk a expliqué que les sanctions prises contre la Russie avaient affaibli le dollar, lors d’un entretien sur X (ex-Twitter). Le milliardaire a aussi... 24.10.2023, Sputnik Afrique

Sérieuse mise au point. ElonMusk s’est montré très critique sur les conséquences du conflit en Ukraine, fustigeant les sanctions contre la Russie et déplorant les énormes pertes ukrainiennes sur le front, lors d’un entretien sur X (anciennement Twitter).Côté économie, le patron de Tesla et Space-X a expliqué que les sanctions contre Moscou avaient mis le dollar dans une position de faiblesse. De nombreux pays émergents veulent en effet continuer de commercer avec la Russie, mais ne peuvent plus le faire en dollars. Cela entraîne une dédollarisation générale de leurs transactions.Régions russes et Troisième Guerre mondialeLe conflit en Ukraine est d’autant plus incompréhensible que certaines régions ont fait part de leur souhait d’intégrer la Russie, a en outre affirmé le milliardaire. Le soutien de l’Occident à Kiev est en ce sens difficilement justifiable et dévoile un double discours en matière de démocratie.L’absence de progrès sur le front condamne par ailleurs Kiev à des pourparlers à plus ou moins long terme. Il est tragique que la jeunesse ukrainienne soit ainsi fauchée, alors qu’il est désormais clair que l’Ukraine ne fait aucun progrès conséquent dans sa contre-offensive, a constaté le patron de Tesla.Sur un plan géopolitique, les tensions dans l’est de l’Europe pourraient même déboucher sur un nouveau conflit mondial, a ajouté l’homme d’affaires. Pour faire retomber la pression, il est selon lui nécessaire de renouer le dialogue avec Moscou.Elon Musk a déjà pris position à plusieurs reprises sur le conflit ukrainien. Il avait notamment déploré l’échec de la contre-offensive ukrainienne, regrettant qu’il faille "tant de morts pour si peu" de gains territoriaux, mi-septembre.Il avait également ironisé sur les demandes incessantes en armements du Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, relayant un drôle de photomontage, début octobre.

