Ces deux pays africains vont collaborer dans le logement

Le Zimbabwe et l'Égypte se sont mis d’accord pour développer leur coopération dans les domaines du logement et des services sociaux, a annoncé le ministre du... 25.12.2023, Sputnik Afrique

Harare et Le Caire ont signé des mémorandums visant à resserrer les liens entre les deux pays concernant les échanges d'informations et d'expertises dans le domaine du logement, a annoncé Daniel Garwe, ministre du Logement national et des équipements sociaux du Zimbabwe, cité par les médias. Le Zimbabwe exploitera l’expertise de l’Égypte pour fournir des “logements durables, abordables, fonctionnels, à faible et moyen coût”, a-t-il souligné. Il a qualifié cette coopération de "cruciale" car elle devrait permettre l'échange d'idées entre les deux pays, étant donné que l'Égypte est un leader mondial dans le secteur de la construction dotée de technologies de pointe. Des contacts sont également prévus au niveau des programmes de logement, des dispositions institutionnelles pour la fourniture de logements, du cadre réglementaire et des matériaux de construction, selon l’homme d’État.

