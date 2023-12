https://fr.sputniknews.africa/20231224/une-vingtaine-de-terroristes-neutralises-dans-louest-du-niger-1064287535.html

Une vingtaine de terroristes neutralisés dans l'ouest du Niger

Une vingtaine de terroristes neutralisés dans l'ouest du Niger

Une vingtaine de terroristes ont été éliminés par des frappes aériennes de l'armée nigérienne dans l'ouest du pays.

L'Armée de l'air nigérienne a annoncé avoir tué, par des frappes aériennes réussies, une vingtaine de terroristes et détruit une quantité importante de leur logistique, le 21 décembre, dans la localité de Bishnanan de la région de Tillabéry (ouest), et sur la frontière avec le Burkina Faso. Selon l'armée, la surveillance permanente de l'espace aérien a permis à l'armée de l'air d'observer des regroupements de terroristes dans la localité de Bishnanan et sur la frontière avec le Burkina Faso. La localité de Bishnanan fait partie du nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest du pays, dans la région des "trois frontières" (Niger-Mali-Burkina Faso).

