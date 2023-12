https://fr.sputniknews.africa/20231213/larmee-nigerienne-mene-la-chasse-aux-terroristes-1064099971.html

L’armée nigérienne mène la chasse aux terroristes

L’armée nigérienne mène la chasse aux terroristes

Les forces nigériennes intensifient leur combat contre le terrorisme et les réseaux criminels, comme le démontre plusieurs actions menées ces dernières... 13.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-13T14:36+0100

2023-12-13T14:36+0100

2023-12-13T14:36+0100

afrique subsaharienne

niger

terrorisme

réseau terroriste

criminels

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/0d/1062073241_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_91d4cbe3f19d09656e4aaeda999b04c3.jpg

Des frappes aériennes contre les positions terroristes ont été réalisées à Karo, dans la région de Tillabéry. Elles ont permis de détruire certains armements et de mettre hors d’état de nuire une vingtaine de terroristes.Une belle prise a également eu lieu à Niamey, les Forces de défense et de sécurité saisissant 1.649 bâtons de dynamite dans un véhicule.Un réseau criminel spécialisé dans les vols et agressions à l’arme blanche a aussi été démantelé dans la ville de Zinder.Travail diplomatiqueLe Niger a en outre pris un virage dans sa politique étrangère, s’éloignant de l’aide française pour tenter de réduire la menace terroriste sur son sol. Les derniers éléments du contingent français sont ainsi en train de plier bagages.Le général Abdourahmane Tiani, nouveau dirigeant nigérien, avait d’ailleurs accusé récemment Paris d’avoir fourni un appui aux groupes terroristes. Des accusations qui font écho à celle du Mali, qui voulait d’ailleurs discuter de ces implications à l’Onu, mais avait vu sa plainte contre la France bloquée, en octobre 2022.Niamey s’est par ailleurs retiré du G5 Sahel et se tourne désormais vers ses voisins du Mali et du Burkina pour éradiquer le terrorisme dans la région. L’Alliance des États du Sahel a été créée dans cette optique.

afrique subsaharienne

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, terrorisme, réseau terroriste, criminels