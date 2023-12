https://fr.sputniknews.africa/20231224/un-joueur-de-foot-tunisien-se-verrait-offrir-un-contrat-dun-million-usd-en-russie-1064287196.html

Un joueur de foot tunisien se verrait offrir un contrat d’un million USD en Russie

Un joueur de foot tunisien se verrait offrir un contrat d’un million USD en Russie

Pour renforcer sa défense, un club de football moscovite veut intégrer un jeune international tunisien dans son équipe, évoluant dans le championnat de... 24.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-24T18:14+0100

2023-12-24T18:14+0100

2023-12-24T18:14+0100

afrique du nord

tunisie

russie

international

football

joueur

cska moscou (club de football)

fc zenit saint-pétersbourg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/01/1056364141_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_e461e3064d579e8bd8804f1b77d62f4b.jpg

Le club de football CSKA Moscou est intéressé par la signature du défenseur de l'équipe nationale tunisienne Alaa Gram, pour lequel une proposition de 1,8 million de dollars (soit un peu plus d'un milliard de francs CFA), a relaté le site Africa Foot. Des représentants du CSKA pourraient arriver dans la ville tunisienne de Sfax dans les prochains jours pour clarifier les détails de l'accord et signer officiellement le contrat avec le joueur.La valeur du transfert de Gram qui évolue dans le club CS Sfaxien est estimée à 880.000 dollars. Alaa Gram a participé à deux matchs pour l'équipe nationale. Au cours de la saison actuelle, il a pris part à neuf matchs du championnat national, marquant trois buts.Un autre club russe aussi intéresséAuparavant, le Zenit Saint-Pétersbourg, rival du CSKA Moscou, avait aussi manifesté son intérêt pour le joueur en offrant 1,3 million de dollars (environ 775 millions de francs CFA) lors du dernier mercato estival. Cependant, les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord pour finaliser le transfert, toujours d’après Africa Foot.Ces dernières années, beaucoup d'Africains ont fait partie de l'effectif du CSKA Moscou, notamment Seydou Doumbia (l'un des meilleurs buteurs du club), Lacina Traoré et Jean-Philippe Gbamin de la Côte d'Ivoire, Ahmed Musa du Nigeria et bien d'autres.

afrique du nord

tunisie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, tunisie, russie, international, football, joueur, cska moscou (club de football), fc zenit saint-pétersbourg