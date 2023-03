https://fr.sputniknews.africa/20230316/-le-football-africain-evolue-un-joueur-russe-passe-par-un-club-rwandais-se-confie-1058219148.html

"Le football africain évolue": un joueur russe passé par un club rwandais se confie

Vladislav Kormishin, premier Russe à jouer dans le championnat de football rwandais, se confie à Sputnik sur cette expérience. Il vante les progrès du foot... 16.03.2023, Sputnik Afrique

La Russie continue de cultiver ses liens avec le football africain. Si quelques grands noms africains ont déjà évolué dans le championnat russe, comme Keita Baldé, Seydou Doumbia ou Alexandre Song, le contraire est plus rare. L’avant-centre Vladislav Kormishin a tenté l’expérience, en jouant pour le club rwandais du Kiyovu Sports.Une expérience enrichissante, qui ne l’a pas tellement dépaysé comme il le raconte à Sputnik. Le football est en effet un sport très populaire au Rwanda et les stades sont bondés.L’attaquant russe ajoute que les différences de températures avec la Russie ne l’ont pas vraiment surpris et qu’il n’a pas ressenti de gêne avec la chaleur.Une équipe africaine championne du monde?Vladislav Kormishin souligne encore que le football africain est en constante évolution. L’Afrique du Sud a montré la voie en accueillant la Coupe du monde en 2010 et le pays continue de mettre à profit ses infrastructures.L’ancien joueur du Dinamo Saint-Pétersbourg s’est également émerveillé du parcours de la sélection marocaine lors du dernier Mondial, quand elle s’est hissée jusqu’en demi-finale. Une prestation de haut-vol, qui a reposé surtout sur le talent des joueurs et qui prouve que les équipes africaines peuvent aujourd’hui viser haut.Conquis par son expérience rwandaise, Vladislav Kormishin se verrait désormais bien tenter sa chance du côté de la Tanzanie de l’Éthiopie ou de l’Afrique du Sud.

