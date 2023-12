https://fr.sputniknews.africa/20231220/on-va-assister-a-une-ruee-mondiale-sur-les-armes-russes-affirme-un-analyste-francais-1064217934.html

"On va assister à une ruée mondiale sur les armes russes", affirme un analyste français

Moscou a démontré la supériorité de ses armes sur le champ de bataille en Ukraine et cela va entraîner une notoriété de l’industrie militaire russe, a déclaré... 20.12.2023, Sputnik Afrique

Pour lui, les équipements livrés par Bruxelles et Washington n’ont pas été efficaces dans la zone des combats.Il a tenu à souligner qu’à cause des frais de maintenance élevés, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont demandé aux Ukrainiens d’arrêter d’utiliser les Challengers et les Abrahams.Cependant, en absence de résultats, les livraisons d’équipement à Kiev continuent. L’analyste y voit la volonté de faire durer le conflit: "Il est apparu assez rapidement à l'été 2022 que la Russie ne s'écroulerait pas militairement. Et maintenant, on voit que c'est elle qui va gagner la guerre. Donc l'idée, là toujours, c'est de faire durer la guerre le plus longtemps possible en espérant que cela finira par toucher la Russie économiquement et donc politiquement".Par ailleurs, l’envoi d’armes ne peut pas impacter la situation sur le front, car les ukrainiens ont avant tout besoin de munitions et d’hommes, soit des "choses que les Occidentaux ne peuvent pas leur donner", a conclu l’analyste.Hier, dans son discours à la réunion élargie de la Défense, le Président Vladimir Poutine a déclaré que le mythe de l'invulnérabilité du matériel militaire occidental s'est effondré. Le chef de l’État a bien réitéré que la contre-offensive ukrainienne s’est soldée par un échec. Kiev a subi de graves pertes, 159.000 personnes tuées et blessées, et a gaspillé ses réserves en essayant de montrer des résultats à son maître.Le ministre de la Défense a de son côté affirmé que l’armée russe est aujourd’hui la mieux préparée et la plus apte au combat dans le monde. De plus, la Russie produit plus d'armes de pointe que les pays de l'Otan, selon Sergueï Choïgou.

russie

