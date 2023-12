Les pertes totales des forces armées ukrainiennes depuis le 24 février 2022 se montent à 383.000 tués et blessés.

La contre-offensive à grande échelle s'est soldée par des pertes colossales. Kiev a perdu 159.000 personnes tuées et blessées.

Les militaires russes ont éliminé plus de 5.800 mercenaires étrangers depuis le début de l’opération spéciale.

L'Occident a fourni à Kiev 5.220 chars, véhicules de combat d'infanterie et véhicules blindés de transport de troupes, 28 avions, 87 hélicoptères, 23.000 drones, plus de 1.300 systèmes d'artillerie.

Les forces armées russes ont libéré 83.000 kilomètres carrés avec une population de plus de 5 millions d'habitants. C’est un territoire cinq fois plus grand que celui de la république populaire de Lougansk et de la république populaire de Donetsk avant le début de l’opération militaire.