Le Burkina Faso met en service trois nouvelles centrales solaires

Le Burkina Faso met en service trois nouvelles centrales solaires

C'est le Premier ministre de la Transition, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, qui a inauguré les deux installations dans l’ouest du pays. La troisième a... 20.12.2023, Sputnik Afrique

La première est implantée dans la commune de Bobo-Dioulasso et produira en moyenne 73 GWh par an pour le réseau national.La seconde est située à Pa et possède une capacité de 54,15 GWh par an, permettant de raccorder 31.000 ménages au réseau.La troisième est la centrale solaire photovoltaïque de Zano dans la région du Centre-Est, qui a été mise en fonction le 18 décembre 2023, en présence du ministre de la Défense, Kassoum Coulibaly.

