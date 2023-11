https://fr.sputniknews.africa/20231125/ces-opportunites-que-les-energies-renouvelables-offrent-a-la-mauritanie-1063786966.html

Ces opportunités que les énergies renouvelables offrent à la Mauritanie

La Mauritanie dispose d'un important potentiel éolien et solaire dont le développement pourrait aider à fournir un accès universel à l'électricité.

Alors que la consommation d’électricité par habitant reste très faible en Mauritanie internationalement parlant (environ 48% de la population avait accès à l’électricité en 2021), le pays ne met pas à profit les importantes ressources éoliennes et solaires dont il dispose.Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie entièrement consacré à la Mauritanie et consulté par Ecofin, le développement des énergies renouvelables reste limité dans ce pays encore très dépendant du fossile.Le rapport indique cependant que leur utilisation à grande échelle pourrait aider l’ensemble de la population à accéder à l’électricité.Les énergies renouvelables profiteraient tout d’abord au secteur minier mauritanien qui produit environ 25% des recettes budgétaires du pays et reste dépendant actuellement du diesel et du fioul lourd.Potentiel de production d’hydrogène vertDe plus, elles représentent un potentiel important de production d’hydrogène vert qui attire déjà les grands groupes énergétiques et les investisseurs.Les ressources renouvelables abondantes et de haute qualité de la Mauritanie, ainsi que les vastes étendues de terres disponibles pour le développement de projets, en font un producteur potentiellement compétitif d’hydrogène vert, une énergie dont la demande augmentera considérablement dans le futur, indique le rapport.Les exportations à grande échelle de produits à base d’hydrogène peuvent ainsi créer de nouvelles sources de revenus à faibles émissions et donner le coup d’envoi à d’autres développements positifs tels que la diversification économique, l’amélioration de l’accès à l’énergie et le renforcement de la sécurité énergétique.

