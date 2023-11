https://fr.sputniknews.africa/20231127/malgre-les-sanctions-une-nouvelle-centrale-photovoltaique-a-ete-mise-en-service-au-niger-1063817607.html

Malgré les sanctions, une nouvelle centrale photovoltaïque a été mise en service au Niger

D'une puissance de 30 mégawatts et équipée de plus de 55.000 panneaux solaires, la centrale est la plus grande infrastructure énergétique solaire jamais créée... 27.11.2023, Sputnik Afrique

Elle devra compenser d'importantes pénuries causées par l'arrêt par le Nigeria de la fourniture d'électricité au Niger à la suite du coup d'État militaire de juillet, selon le ministre de l'Énergie.Mise en service par la société nigérienne d'électricité (Nigelec), la centrale photovoltaïque a coûté 30,4 millions d'euros. Elle a été notamment financée grâce à un prêt de 23,6 millions d'euros auprès de l'Agence française de développement (AFD) et un don de 5,3 millions d'euros de l'Union européenne.La France pointe des risquesL'installation a été inaugurée le 5 juillet par le Président renversé par le coup d'État, Mohamed Bazoum, et Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne. La centrale devait être mise en service depuis le 25 août, mais son lancement a été retardé par le départ du pays de la plupart du personnel technique expatrié après le coup d'État, rappelle Dakaractu."La centrale n'ayant pu être finalisée dans les conditions initialement prévues, des risques opérationnels se posent néanmoins", a averti dimanche l'ambassade de France au Niger dans un communiqué.Nigelec est le seul fournisseur du pays. Avant le coup d'État, le Nigeria fournissait 70% de l'électricité achetée par la société, selon son rapport de 2022.

