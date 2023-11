https://fr.sputniknews.africa/20231122/ce-pays-africain-se-doterait-dune-centrale-solaire-de-projet-russe-dici-juin-2025-1063734594.html

Ce pays africain se doterait d’une centrale solaire de projet russe d’ici juin 2025

Ce pays africain se doterait d’une centrale solaire de projet russe d’ici juin 2025

Le Mali va construire une centrale solaire d’une capacité de 200 à 300 MWc, a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances du pays après une visite en... 22.11.2023, Sputnik Afrique

Une nouvelle centrale solaire fournira de l’énergie au Mali, confronté actuellement à des problèmes dans la production, le transfert et la distribution de l’énergie, a affirmé Alousséni Sanou, ministre de l’Économie et des Finances, à l’issue de sa visite à Moscou où la délégation malienne avait mené des discussions avec plusieurs sociétés russes.Le ministre a précisé que le délai du lancement de la nouvelle centrale d’une capacité de 200 à 300 MWc est fixé entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025. Après une première étude de documents fournis par le côté malien, la société russe qui se chargera de la construction viendra étudier le terrain et faire des calculs pour établir le coût du projet.Le gouvernement malien prendra en charge les frais et la centrale va appartenir à l'Énergie du Mali (EDM), compagnie chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité dans le pays, a détaillé le ministre.L’Alliance des États du Sahel (AES) a précisé ce le 22 novembre sur le réseau social X qu’une équipe technique russe se rendrait au Mali d'ici décembre pour mener des études de faisabilité d'un champ solaire photovoltaïque d'une capacité de 300 MWc. Elle confirme que la centrale devrait être mise en service d'ici juin 2025.Selon AEC, la centrale aura une capacité de production d'électricité d'environ 2,4 TWh par an.Énergie verte pour ne plus dépendre des prix du pétroleLa construction de la centrale en question répond parfaitement à la volonté de Bamako de se tourner vers l’énergie verte pour réduire sa dépendance des fluctuations du prix des hydrocarbures.Madame Bintou Camara, ministre malienne de l’Énergie qui est venue à Moscou pour la Semaine russe de l’énergie en octobre dernier a expliqué à Sputnik que le Mali voulait aller vers l’énergie verte et miser notamment sur les barrages hydroélectriques et l'énergie solaire, car le pays est très ensoleillé. Elle a mentionné d’autres projets en énergies renouvelables et notamment ceux de barrages hydroélectriques aux alentours de Bamako.

