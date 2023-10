https://fr.sputniknews.africa/20231014/le-mali-devoile-ses-futurs-projets-energetiques-1062789697.html

Le Mali dévoile ses futurs projets énergétiques

Le Mali dévoile ses futurs projets énergétiques

Bamako mise sur l’énergie verte pour devenir moins dépendant des fluctuations du prix des hydrocarbures, a fait savoir auprès de Sputnik Afrique Bintou Camara... 14.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-14T14:38+0200

2023-10-14T14:38+0200

2023-10-14T16:06+0200

afrique subsaharienne

mali

énergie

énergie éolienne

énergie solaire

énergie hydraulique

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0e/1062790429_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_fa7ee8c76288391770197b02832acd6a.png

Le Mali a signé plusieurs accords dans le domaine énergétique avec Rosatom, agence énergétique russe, a déclaré auprès de Sputnik Afrique Bintou Camara, ministre malienne de l’Énergie et de l’Eau.De plus, le 13 octobre, Rosatom a annoncé avoir signé avec le Mali un mémorandum d’entente sur l’utilisation de l’énergie nucléaire civile.Vers l’énergie verteCe pays africain dépendant largement des livraisons de carburants a besoin de développer l’énergie renouvelable, préconise la ministre."Le problème au Mali, c'est qu'on utilise beaucoup de carburant. Or, nous ne sommes pas producteurs de carburant", a-t-elle lancé. L’importation "revient vraiment cher".Au total, il existe au moins quatre projets de barrages hydroélectriques aux alentours de Bamako. Dans les régions, il y a deux projets d'énergie solaire, a détaillé la ministre.Actuellement, la quasi-totalité des centrales électriques fonctionne au carburant, selon Bintou Camara, ce qui rend le pays vulnérable face aux fluctuations des prix du pétrole.

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, énergie, énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydraulique, opinion