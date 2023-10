https://fr.sputniknews.africa/20231013/nucleaire-civil-apres-le-burkina-un-autre-pays-africain-signe-avec-la-russie-1062776200.html

Nucléaire civil: après le Burkina, un autre pays africain signe avec la Russie

L’agence russe de l’énergie atomique Rosatom a annoncé avoir signé un mémorandum avec le Mali sur l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques... 13.10.2023, Sputnik Afrique

La Russie et le Mali ont signé un mémorandum de compréhension sur le nucléaire civil et ont discuté de leur partenariat dans l'exploration géologique et minière, a annoncé ce 13 octobre Rosatom, société publique russe de l'énergie atomique.Les deux pays se sont entendus sur un échange de visites de spécialistes dans ce domaine.L’entretien entre Alousséni Sanou, ministre malien de l’Économie et des Finances, et Nikolaï Spasski, directeur général adjoint de Rosatom, s’est tenu au siège de Rosatom dans la capitale russe. Les ministres maliens de l'Énergie et de l’Eau Bintou Camara, de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo et des Transports et des Infrastructures Madina Sissoko Dembélé, ont également participé à cette rencontre.La délégation malienne s’est rendue en Russie à l'occasion de la Semaine russe de l'énergie qui se déroule à Moscou du 11 au 13 octobre.Deuxième entente sur le nucléaire avec l’Afrique en 24 heuresCe 13 octobre, Rosatom et le ministère de l'Énergie du Burkina Faso ont signé un mémorandum d'entente portant sur la construction d’une centrale nucléaire dans ce pays africain.La signature a eu lieu à l'occasion de la Semaine russe de l'énergie à Moscou en présence du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina, Simon-Pierre Boussim.

