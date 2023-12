https://fr.sputniknews.africa/20231220/la-cooperation-commerciale-et-economique-russie-chine-a-pu-relever-les-defis-cette-annee-1064217067.html

La coopération commerciale et économique Russie-Chine "a pu relever les défis cette année"

Moscou et Pékin parviennent à "une dédollarisation presque complète" de leurs liens économiques, selon le Premier ministre russe. 20.12.2023, Sputnik Afrique

"Depuis le début de l'année, le commerce bilatéral a presque triplé. La plupart des paiements, plus de 90%, ont été effectués en monnaies nationales", a indiqué Mikhaïl Michoustine, en visite de deux jours à Pékin.La coopération commerciale et économique entre la Russie et la Chine a pu relever les défis cette année, a-t-il ajouté.De plus, Moscou et Pékin ont atteint avant terme la cible des 200 milliards de dollars d'échanges bilatéraux. Vers la fin de l'année, le commerce bilatéral a atteint 218,28 milliards de dollars, a fait savoir le Président chinois Xi Jinping lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement russe.Il a estimé que les deux pays devaient renforcer leurs liens dans le commerce et l’énergie.

